شكرا لقرائتكم خبر عن جوهرة ترقص على أغنية "كورونا فيروس" لمحمد رمضان بفيديو "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الراقصة جوهرة، جمهورها رقصة جديدة على أغنية "كورونا فيروس" للنجم محمد رمضان، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، وهى ترقص فى المنزل على كلمات وأنغام الأغنية الجديدة التى تهدف للتوعية بخطورة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

@jojobelleydanceregy ♬ الصوت الأصلى - jojobelleydanceregy

جاء هذا بعدما شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، بمقطع فيديو جديد له وهو يغنى بعض كلمات من أغنيته الجديدة "كورونا فيروس" مع ابنته، أثناء قيادته لسيارته فى جولة، ونشر "رمضان" مقطع الفيديو الذى ظهر فيه وهو يقود سيارته، وابنته فى الخلف وهما يغنيان أغنيته الجديدة "كورونا فيروس"، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور انستجرام، ليعلن عن اقتراب طرحها عبر قناته بموقع الفيديوهات يوتيوب.

كلمات أغنية كورونا فيروس، هى: "كورونا كورونا فيروس مرض وعام على الكل، بقينا ماشيين بالكحول، فيروس خطير طاير فى الجو، بعون الله هنلاقى الحل، خايفين عليكو من الى بيحصل وبنشوفه، وباء وهل علينا ومش عارفين ظروفه، عقم إيدك قبل ما تسلم على اللى جنبك، متخليش العشم قاتلك".

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