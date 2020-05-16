شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب عن الزعيم: بيننا كيميا خاصة ومشهد التورتة بفيلم السفارة من اختراعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده ، حيث ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 16 مايو من عام 1940 ، ليكون ميلاده عيدا للفن العربى الذى لم يشهد زعيما مثله.

استطاع عادل إمام أن يتربع على عرش النجومية وعلى القمة طوال أكثر من 50 عاما وأن يستمر عطائه ووهجه الفنى طول هذه الفترة ما منذ بدأ مشواره الفنى، وعرف عن الزعيم حرصه على نجاح من يشاركونه الأعمال الفنية وتعاونه فى أن يبدع كل منهم فى دوره ، فلا يبخل فى مساعدة زملائه أو نصحهم بإضافة بعض التفاصيل للدور مما تمنحهم تاثيرا وجماهيرية أكبر، ومن هذه المواقف ما حكاه الفنان الكبير لطفى لبيب فى حوار لليوم السابع.

حيث تحدث لبيب عن عمله وصداقته للزعيم عادل إمام قائلا: «صاحبى وفى كيمياء خاصة بيننا ومن ساعة ما اتعرف عليا مادخلش أى عمل إلا ويطلب أشتغل معاه».

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وحكى الفنان الكبيرعن أول عمل جمعه بالزعيم قائلا:"«كان أول عمل بيننا فيلم النوم فى العسل وشاركت فيه بدور صغير، وكنت وقتها باعمل بروفات مسرحية عام 1994 وكان الرئيس سيحضر لمشاهدتها فى الأوبرا، وظل عادل إمام ينتظرنى فى اللوكيشن حتى أنتهى من بروفة المسرحية وأذهب للتصوير، وقال لى خلص براحتك وأنا هاستناك».

وتابع :"«عادل إمام فنان وإنسان جميل فى التعامل وفى الشغل والفن عنده رقم 1 فى الحياة».

يضحك الفنان الكبير قائلا: «فى فيلم السفارة فى العمارة قال لى اسحب التورتة وأنت خارج، ولم تكن هذه اللقطة مكتوبة فى السيناريو، لكن عملتها وعجبت المخرج ونجحت، وهكذا الفنان العظيم يحب أن ينجح ومعه باقى فريق العمل ولا يبخل على زملائه بالنصيحة».