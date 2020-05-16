شكرا لقرائتكم خبر عن عقد قران شقيق ناهد السباعي على الفنانة أية سماحة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة ناهد السباعي عقد قران شقيقها الممثل والمنتج الشاب محمد السباعي علي الفنانة آية سماحة، حيث نشرت عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، صورة من عقد القران، معلقة عليها :"على ضوء الفوانيس بنزفك يا عريس.. رجلي وصديقي المفضل تزوج أحلي عروسة".

كما نشرت آية سماحة فيديو من عقد القران عبر حسابها، معلقة عليه قائلة :" مدام سبعبع.. إلى الأبد أحبك"، فيما ظهرت بجوراها المنتجة ناهد فريد شوقي والدة العريس وهي ترتدي كمامة خوفا من فيروس كورونا.



اية سماحة

يشار إلى أن آية سماحة شاركت في رمضان 2019 في مسلسلات "الزوجة 18" مع حسن الرداد، و"قمر هادي" مع هاني سلامة، و"قابيل" مع محمد ممدوح وأمينة خليل، كما تستعد لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل "ما وراء الطبيعة" مع أحمد أمين في دور (رفعت إسماعيل)، ورزان جمال في دور ماغي، وسماء إبراهيم.





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من ناحية أخرى أنتهت الفنانة ناهد السباعى من تصوير مشاهدها في مسلسل النهاية"، حيث واصلت تصوير مشاهدها في الديكور الخاص بها بحلوان وتجمع المشاهد بينها وبين بطل العمل يوسف الشريف، ويكثف المخرج ياسر سامى عدد ساعات التصوير للانتهاء من التصوير، كما يواصل في مونتاج الحلقات أول بأول وتسليمها للجهة المنتجة للمسلسل.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيق، وسهر الصايغ، وناهد السباعي، ومحمود الليثي، وسوسن بدر، وسارة عادل، وزكي فطين عبد الوهاب، ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، وموسيقي تصويرية هشام خرما، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.