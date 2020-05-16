شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو توجه رسالة لجينفر لوبيز.. وشيكو ساخرا: أكاونتك أتسرق ولا إيه..التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة الكوميدية ويزو رسالة للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، تتمني أن ترقص معها فى أحد حفلاتها، ونشرت ويزو فيديو قصير لجينفرلوبيز، عبرحسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليه :"حلمي هو الرقص معك في واحدة من حفلاتك الموسيقية خاصة علي أغنية " on the floor" يا أسطورة، مما أثار استغراب عدد من أصدقائها، وعلق الفنان شيكو قائلا :" أكاونتك أتسرق ولا إيه"، فيما رد الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بتوتا، قائلا :"هاكر برازيلي سرقه بس بأمر الله هنرجعه".



ويزو

و تشارك ويزو في بطولة مسلسل "رجالة البيت" أمام أحمد فهمى وأكرم حسنى وبيومى فؤاد، وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365" قالت: إنها سعيدة بالعمل هذا العام مع مثلث الرعب في عالم الكوميديا، مشيرة إلى أن كواليس التصوير لا تخلو من صريخ ضحك وهزار ولعب وكل ما يظهر على الشاشة ما هو إلا صورة طبق الأصل من الكواليس على الرغم من صعوبة التعاون مع هؤلاء النجوم الذين يرتجلون على الهواء لكن الخبرة المسرحية التي عاشتها سهلت عليها التعامل معهم والاستعانة بشنط الإيفهات والكاركترات التي يحملها أى ممثل مسرحى.

وعن مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل "سكر زيادة" قالت ويزو إنها انبهرت بالوقوف أمام نجمات العمل "نبيلة عبيد ونادية الجندى" التي تعشق أعمالهم كما عبرت عن سعادتها بالتعاون مع المخرج وائل إحسان وأن العمل في هذا المسلسل ولو فى مشهد واحد بالنسبة لها شرف.

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مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى