أحمد فلوكس يوضح حقيقة مشاجرة الشيخ زايد.. وينشر تقريرًا طبيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشر الفنان أحمد فلوكس، تقرير كشف طبي خضع له، عقب دخوله في مشاجرة مع فرد أمن لمجمع سكني في الشيخ زايد، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وأطل فلوكس على جمهوره بفيديو شرح فيه الواقعة، ونشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، مشيرًا إلى أن الفيديو المنتشر مجتزأ ولا يوضح حقيقة ما حدث، وتعرض بسببه للابتزاز، مؤكدًا أن المحامي الخاص به سيكشف تفاصيل جديدة خلال اليومين المُقبلين.

فلوكس، كان تقدم ببلاغ اتهم فيه أفراد أمن كومباوند سكني، بالاعتداء عليه.



يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس كان فيلم "الممر" بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدي، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.