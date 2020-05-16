فن ومشاهير

فنانة شابة تروي تفاصيل انقاذ شقتها من حريق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أنقذت العناية الإلهية، الفنانة الشابة مايا فارس، من نشوب حريق في شقتها.

وروت مايا، تفاصيل نجاة شقتها من حريق هائل عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "والله ربنا نجاني النهاردة.. أول مرة أفهم يعني ايه إحساس إنك تنط من بلكونة علشان تلحق بيتك قبل ما يولع.. النهاردة يوم غريب بالنسبالي" .

وتابعت: "باب الشقة، اتقفل فجأة وأنا برا الباب والمفتاح جوه والبوتجاز شغال على أكل ومش عارفة أدخل، فحاولنا نكسر الباب..معرفناش وريحة الشياط طالعة من الشقة ومش عارفة أعمل إيه".

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وأضافت: "خبطت على الجيران ونطييت من البلكونة والحمد لله إن الشباك كان مفتوح ولحقت البيت قبل ما الدنيا تولع.. ستر ربنا ده نعمة كبيرة.. الحمد لله يارب".

يذكر أن مايا فارس شاركت في مسلسلات "الزيبق" و"السر" و "وضع أمني" و"أيوب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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