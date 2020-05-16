فنانة شابة تروي تفاصيل انقاذ شقتها من حريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أنقذت العناية الإلهية، الفنانة الشابة مايا فارس، من نشوب حريق في شقتها.

وروت مايا، تفاصيل نجاة شقتها من حريق هائل عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "والله ربنا نجاني النهاردة.. أول مرة أفهم يعني ايه إحساس إنك تنط من بلكونة علشان تلحق بيتك قبل ما يولع.. النهاردة يوم غريب بالنسبالي" .

وتابعت: "باب الشقة، اتقفل فجأة وأنا برا الباب والمفتاح جوه والبوتجاز شغال على أكل ومش عارفة أدخل، فحاولنا نكسر الباب..معرفناش وريحة الشياط طالعة من الشقة ومش عارفة أعمل إيه".

Advertisements

وأضافت: "خبطت على الجيران ونطييت من البلكونة والحمد لله إن الشباك كان مفتوح ولحقت البيت قبل ما الدنيا تولع.. ستر ربنا ده نعمة كبيرة.. الحمد لله يارب".

يذكر أن مايا فارس شاركت في مسلسلات "الزيبق" و"السر" و "وضع أمني" و"أيوب".