تراند اليوم : تعليق عنصري من إعلامية كويتية شهيرة على شكل والد محمد رمضان

نشرت الإعلامية #مي_العيدان هذه الصورة ل #محمد_رمضان وابوه وعلقت (وإي ابوه يخرع)؟!!! يا اختي انتي كيف يسمونك إعلامية ؟ اريد احترمك ما اقدر ليش تعيبين على خلقة الله؟ انتي مو بيرفكت حتى نازلة غلط وانتقادات جارحة للناس كلها وماعاجبك احد؟!!! وحتى لو كنتي احسن انسانة ف اخلاقك تنعكس على تصرفاتك وكلامك مو بالشكل ! رأيكم؟