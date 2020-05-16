تراند اليوم : تعليق عنصري من إعلامية كويتية شهيرة على شكل والد محمد رمضان

فجرت الإعلامية الكويتية الشهيرة مي العيدان، موجة غضب بعد نشرها صورة للفنان المصري محمد رمضان رفقة والده، وهو يقبل يده، معلقة بتعليق "عنصري" إذ وصفت أبوه بأنه "يخرع".
وعلقت مي العيدان على الصورة، بالقول :" لأول مرة صورة محمد رمضان مع أبوه.. واي أبوه يخرع".
وتسبب الصورة والتعليق في هجوم على الإعلامية الكويتية، وتوجيه شتائم لها كما وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعنصرية.
وقال حساب نشر الصورة وتعليق مي العيدان عليها قبل حذقها للمنشور،:" نشرت الإعلامية مي العيدان هذه الصورة لمحمد رمضان وابوه وعلقت (وإي ابوه يخرع)؟!!! يا اختي انتي كيف يسمونك إعلامية ؟ اريد احترمك ما اقدر".
وتتابع :" ليش تعيبين على خلقة الله؟ انتي مو بيرفكت حتى نازلة غلط وانتقادات جارحة للناس كلها وماعاجبك احد؟!!! وحتى لو كنتي احسن انسانة ف اخلاقك".
وبعد الهجوم الذي تعرضت له اضطرت الإعلامية الكويتية إلى حذف المنشور، لكنها لم تعتذر عما بدر منها وهو ما لم يوقف الهجوم ضدها.
ومي العيدان هي دائمة إثارة الجدل، بهجومها على فنانين ومشاهير وخاصة مصريين، الأمر الذي يعرضها للانتقادات بشكل مستمر.
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نشرت الإعلامية #مي_العيدان هذه الصورة ل #محمد_رمضان وابوه وعلقت (وإي ابوه يخرع)؟!!! يا اختي انتي كيف يسمونك إعلامية ؟ اريد احترمك ما اقدر ليش تعيبين على خلقة الله؟ انتي مو بيرفكت حتى نازلة غلط وانتقادات جارحة للناس كلها وماعاجبك احد؟!!! وحتى لو كنتي احسن انسانة ف اخلاقك تنعكس على تصرفاتك وكلامك مو بالشكل ! رأيكم؟ . . . . . #celebrity #celebrities #stars #نجوم #arabcelebrities #الفن #جديد #اخبار_النجوم #مشاهير_العرب #مشاهير_العالم #اخبار_الفن #فنون #فنانين #مشاهير #غناء #طرب#singer #singers #artist #artists #celebrities_news_ahA post shared by dr.AH.j (@celebrities_news_ah) on May 15, 2020 at 1:08pm PDT