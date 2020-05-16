تراند اليوم : مخرج "البرنس" يشبه "محمد رمضان" بالنبي يوسف: "المسلسل مستوحى من القرآن"

قال محمد سامي، مخرج مسلسل "البرنس"، الذي يعرض خلال شهر رمضان، إن أحداث المسلسل الذي أثار ضجة واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر مستوحاة من القرآن الكريم.

وأضاف سامي خلال مقابلة مع برنامج "كل يوم" على قناة "إكسترا نيوز": "لقد تأثرت من زمان بقصة سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب عليهما السلام، فأبي حافظ للقرآن وكان حريصًا على حفظى للقرآن، وقصة سيدنا يوسف شدتنى، والسورة التي تتضمن حكاية كنت أحبها".

وتابع: "ربنا خلق الأنبياء لنسترشد بهم وتأثرت بقصة سيدنا يوسف، ومن هنا جاءت بفكرة مسلسل البرنس".

وقال مخرج "البرنس":" كنت أحب أن أقرأ لعبد الوهاب مطاوع في بريد الجمعة بالأهرام ولما كبرت قرأت كل رسائله.. ولفت نظرى الحكاية الحقيقية من قلب المجتمع، وفكرة البرنس جاءتنى منذ 8 سنوات، وكنت أطلق عليها - واكل ناسه ولكنها لم تكن مكتملة".

وتابع: "أنا عارف الجمهور عاوز إيه، عشان قبل ما أكون مخرج كنت مشاهد، ودايما البعد عن الناس بيخليك مش عارفهم، القرب من الناس بيخليك فاهمهم، وتجربة إن المخرج هو المؤلف مريحة جدًا وهو معتمد عالميًا في نماذج كتير".

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وأشار إلى أنه أطلق اسم "البرنس" على مسلسله الأخير، بسب عوامل كثيرة، أبرزها العامل الفني والعامل التجارى، مضيفًا: "وجود محمد رمضان ساهم بشكل كبير في إطلاق اسم البرنس على المسلسل".

"البرنس" من كتابة وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 بسبب الورث وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.