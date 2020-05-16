تعرضت نورا "داليا البحيري" لحادث بعدما انزلقت ووقعت في الحمام ويلجأ فلانتينو "الزعيم عادل إمام" إلى عاصم "حمدي الميرغني" لمساعدته، وبالمصادفة يرى هاني "عمرو وهبة" فلانتينو برفقة نورا ويراقبه ويكتشف سر وزاجه.
ومن ناحية أخرى عادت جيلان "وفاء صادق" إلى منزلها ووجدت ابنها معتز "علاء عمرو" خارج البيت وتتعجب من أمره، ثم خرجتدينا "زينة هشام" صديقة معتز من المنزل، وتتعجب جيلان من الأمر، ثم يأتي أرشميدس "محمد الكيلاني" ويبرر لها موقف وجود دينا في بيتهم، وجاء ذلك عبر صفحة DMC بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
يذكر أن مسلسل فلانتينو بطولة كل من الزعيم عادل
وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ فلانيتنو.. وفاء صادق وجدت صديقة ابنها في بيتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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