بـ فلانيتنو.. وفاء صادق وجدت صديقة ابنها في بيتها

تعرضت نورا "داليا البحيري" لحادث بعدما انزلقت ووقعت في الحمام ويلجأ فلانتينو "الزعيم عادل إمام" إلى عاصم "حمدي الميرغني" لمساعدته، وبالمصادفة يرى هاني "عمرو وهبة" فلانتينو برفقة نورا ويراقبه ويكتشف سر وزاجه.

ومن ناحية أخرى عادت جيلان "وفاء صادق" إلى منزلها ووجدت ابنها معتز "علاء عمرو" خارج البيت وتتعجب من أمره، ثم خرجت

دينا "زينة هشام" صديقة معتز من المنزل، وتتعجب جيلان من الأمر، ثم يأتي أرشميدس "محمد الكيلاني" ويبرر لها موقف وجود دينا في بيتهم، وجاء ذلك عبر صفحة DMC بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

يذكر أن مسلسل فلانتينو بطولة كل من الزعيم عادل

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إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.