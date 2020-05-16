شخصيات رمضانية الشيخ سيد النقشبندى

الشيخ الراحل المبتهل سيد النقشبندى ابن مدينة طنطا. صوت هدية من السماء وربما يكون معجزة حقيقية عندما تستمع إليه تشعر أنك تعيش فى عالم آخر فى الشهر المعظم صوت «النقشبندى» يملأ كل بيت وكل شارع ويدغدغ القلوب بروحانيات الشهر الفضيل. إبداعات «النقشبندى» لا تعد ولا

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تحصى.

مولاى إنى ببابك. ربنا، الله. يا رب. وغيرها الكثير والكثير.

أعتقد أن تاريخ الابتهال فى مصر والعالم العربى يقف كثيرًا عند صوت «النقشبندى». صوته الملائكى استفز الموسيقار الراحل بليغ حمدى ليبدع معه أروع الابتهالات بناء على طلب

الرئيس الراحل أنور السادات.

صوت «النقشبندى» يحمل كل ذكريات الزمن الجميل وحتى الآن ما زال يحتفظ بعرش ملك المبتهلين حتى بعد 44 من رحيله حيث إنه رحل فى فبراير 1976. وعن عمر ناهز 56 عامًا. من الصعب للغاية وصف هذا الصوت سوى أن تقول إنه هدية من السماء لعباد الله المخلصين رحم الله ملك الابتهال والأسطورة الشيخ سيد النقشبندى.