تسريب مقطع فيديو لـ أحمد فلوكس وهو يعتدي على أفراد أمن وهكذا ردّ

ميرنا وليد - بيروت - ضجة كبيرة أثارها الممثل المصري ​أحمد فلوكس​ بعد تسريب مقطع فيديو له وهو يقوم بالإعتداء على أفراد أمن كمباوند "بفرلي هيلز" بمدينة الشيخ زايد، حيث ظهر فلوكس في الفيديو وهو ينزل من سيارته، بعد دخوله في مشادة كلامية مع فرد الأمن، وهو الأمر الذي انتهى بدفع فلوكس له بشدة، ثم عاد يستقل سيارته مرة أخرى.

وعمد فلوكس إلى توضيح ما حصل عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مشيراً إلى أن الفيديو مجتزأ، حيث أنه كان ذاهب لتحرير محضر بإحدي السيدات التي تقيم داخل الكمباوند، لكن فوجئ أن الأمن يمنعه من الدخول، بالرغم من أنه معروف لديهم، وكان يقيم داخل الكمباوند لفترة طويلة.

وأضاف أن أفراد الأمن تهجموا علي سيارته بالعصي والشوم، في واقعة غريبة من نوعها، وهذا ما أثار استغرابي، ودفعني بأن أحاول أن أدخل إلي الكمباوند مرة اخري، لتحرير المحضر ضد السيدة التي بيني وبينها خلاف، لأجد أيضا أن فرد الامن يمنعني من الدخول، فكان رد فعلي طبيعي بأن دفعتها الي الخلف.

وأوضح فلوكس أن تسريب الفيديو من كاميرات المراقبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو تشهير صريح بشخصي، خاصة وأن هذه الفيديوهات من المفترض أن تكون محفوظة لدي شركة الأمن المكلفة بحراسة المكان، واخراجها عند الضرورة للجهات المختصة، وليس لنشرها عبر السوشيال ميديا ، لذلك فلن أترك حقي القانوني وسوف الجأ للقضاء للحصول علي حقي.