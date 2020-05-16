هذا هدف هبة القواس من مشاركتها في أمسيات رمضانية عبر مواقع التواصل- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تشارك السوبرانو اللبنانية ​هبة قواس​ في حملة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بعنوان الثقافة إنسانية متحدون دمتم بخير، التي أطلقتها عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، احتفاءً بحلول شهر رمضان المبارك.

وتحيي قواس ضمن هذه الحلمة سلسلة من الأمسيات طيلة هذا الشهر، إذ قدمت يوم الثلاثاء في الـ 5 من الشهر الحالي أمسية بعنوان "إبتهال"، وأكملتها بعرض ثان في الـ11 من الشهر نفسه.

ومؤخراً أطلت قواس ضمن برنامج "صباح العربية" للحديث عن هذه التجربة، مشيرةً إلى التفاعل الكبير من قبل المتابعين، والهدف الذي ترجوه من مشاركتها هذه، في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها العالم بسبب إنتشار ​فيروس كورونا​.

وتأتي الحملة سعياً من المجموعة لتعزيز التضامن الإنساني والتكاتف المجتمعي عبر دعم الثقافة والفنون والتعليم، وإلتزاماً بالاستجابة الوطنية الشاملة في مواجهة الظرف العصيب الذي تمر به الإنسانية والمتمثل في انتشار وباء كورونا.

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