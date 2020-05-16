آشلي بينسون تواعد مغني راب بعد أيام على إنفصالها عن كارا ديليفين

ميرنا وليد - بيروت - تزايدت التكهنات مؤخرًا بعلاقة الممثلة الأميركية ​آشلي بينسون​ ومغني الراب، بعد أن تعاون الثنائي معًا على غلاف "Creep" والذي نشره هو في 21 أبريل الماضي على صفحته على "يوتيوب"، واليوم تأكدت علاقة آشلي و​جي إيزي​ بالفعل، وذلك بعد أن شوهدا وهما يتبادلان القبل في لوس أنجلوس، وذلك وفقاً لصحيفة "مترو" البريطانية.

وتأتي علاقة بينسون هذه بـ إيزي بعد أيام قليلة على إنفصالها عن حبيبتها السابقة الممثلة العالمية ​كارا ديليفين​، التي بدورها دافعت عن بينسون بسبب هجوم الجمهور عليها، قائلةً عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى نشر الحب لا الكراهية، لكل من يكره آشلي، من فضلك توقف، أنت لا تعرف الحقيقة، أنا وهي فقط، وهذا هو بالضبط ما ينبغي أن يكون".

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