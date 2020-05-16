خاص الفن - شيرين عبد الوهاب تحصل على أجر أعلى من تامر حسني

ميرنا وليد - بيروت - حصلت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ على أربع ملايين جنيه نظير غنائها لاحد الاعلانات الرمضانية وذلك رغم عدم ظهورها في الاعلان واكتفت بالمشاركة الصوتية فقط، وفي نفس الاعلان حصل لاعب كرة القدم المصري العالمي ​محمد صلاح​ على 2 مليون دولار ليكون صلاح هو النجم الأعلى أجراً في الموسم الرمضاني بالكامل من بين المشاهير هذا العام.

أما الفنان المصري ​تامر حسني​ فقد حصل على أجر أقل قليلا من شيرين في الحملة الإعلانية التي يشارك بها ويظهر بها خلال شهر رمضان الكريم.

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