أبو سليم يحظى بتعاطف الجمهور لما حصل معه على الهواء مباشرة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حظي الممثل اللبناني ​صلاح تيزاني​ المعروف بإسم "​أبو سليم​" بتعاطف الجمهور، وذلك بعد إطلالته ضمن برنامج "قلبي إطمأن" الذي يقدمه شخص مجهول الهوية لا يظهر وجهه على الكاميرا يدعى "غيث"، تقوم فكرته على عرض حالات اجتماعية واقعية، ويعمل غيث على مساعدتها في بلدانٍ مختلفة، ويُقدم البرنامج 30 حالة إنسانية في رمضان من كل عام، عُرض منه 3 مواسم حتى رمضان 2020.

وخلال الحلقة، تحدث أبو سليم عن وضعه الإجتماعي والمعيشي الصعب، إذ بدا عليه التأثر، مشيراً إلى أنّه لا يمتلك ضماناً صحياً، فقرّر غيث أن يرسم البسمة على وجهه، وقدّم له ضماناً صحياً وراتباً لمدة سنتين، كما أشار إلى أن التكريم الذي طلبه سيصله.

إضافة إلى تأمين علاج زوجته المريضة، وجراحة لصديقه الممثل اللبناني فؤاد حسن المعروف بـ"زغلول" الذي هو ضمن فرقة أبو سليم الفنية.

وعبر أبو سليم عن شكره لغيث الذي وصفه بأنّه "ملاك من السماء".

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