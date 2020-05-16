كلوي كارداشيان وحبيبها تريستان طومسون يقاضيان عارضة أزياء لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - قررت النجمة الأمريكية ​كلوي كارداشيان​ وحبيبها لاعب كرة السلة ​تريستان طومسون​ مقاضاة عارضة الأزياء ​كيمبرلي ألكسندر​، وسط إدعاءات من جانب الأخيرة بأن تريستان هو والد طفلها.

ووفقًا لموقع TMZ المتخصص في أخبار المشاهير، قدم محامي كلوي كارداشيان وتريستان، مارتي سينغر أمر "وقف وكف" ضد كيمبرلي، وتهديد بمقاضاتها، بسبب إدعاءاتها المستمرة أن تريستان هو والد طفلها.

ونص خطاب الوقف والكف:"نطالبك بالتوقف فورًا عن تشويه السمعة بأكاذيب التشهير الخبيثة والتلفيق الخادع عن أبوة طفلها".

وأكد المحامي أن طومسون أجرى إختبار الأبوة الذي تم إثبات أنه ليس والد طفل ألكسندر، فيما أشار أيضاً في خطابه أن ألكسندر زعمت أن كلوي حاولت أن ترشي أصحابها لإسكاتهم.



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