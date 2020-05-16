ميرنا وليد - بيروت - تحدث لاعب منتخب مصر لكرة القدم السابق ​محمد زيدان​ عن بعض تفاصيل علاقته وخطوبته للممثلة المصرية ​مي عز الدين​ قائلاً:"كانت تربطني علاقة بمي عز الدين أثناء فترة زواجي من زوجتي الأولى، ولكنها كانت علاقة صداقة، وبعد انفصالي، بدأت العلاقة تتطور بيننا، حتى أعلنا خطوبتنا".

وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة المصرية ​إيناس الدغيدي​:"بعد زهاء 3 أو 4 أشهر، اختلفنا أنا ومي بسبب ظروف الشغل لديها، وسفري مع فريقي الألماني، ولكن حتى الآن تربطنى بها علاقة صداقة، وهى إنسانة جميلة، والجميع يحبها، وأنا الآن متزوج مصرية بعد طلاقي للدانماركية، وعلاقتي بزوجتي جيدة، ولو مي عز الدين تعرضت لأي ظروف صعبة لن أتركها".

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كانت هذه تفاصيل خبر خطيب مي عز الدين السابق يكشف عن علاقتهما خلال فترة زواجه-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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