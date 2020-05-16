ميرنا وليد - بيروت - يقضي الممثل اللبناني ​مازن معضم​ وقته حاليا ككل الناس بالحجر المنزلي ويتابع ويتمم واجباته الدينية خلال شهر رمضان المبارك، رغم تغير بعض الامور التي اعتاد عليها بالسنوات الماضية كتناول الإفطار خارج المنزل وعيش طقوس الشهر الفضيل، بينما هذا العام يقضي كل وقته في البيت.

ويعرض لمازن مسلسل "مرايا الزمن" واشار في حديث خاص مع موقع الخليج 365: "الفترة التي سبقت الحجر المنزلي كنا نصور مسلسل "مرايا الزمن" وايضا "من الآخر" مع شركة الصباح .الاول يعرض حاليا في رمضان اما "من الآخر" فلم نستطع استكمال التصوير لأننا لم نكن قد انجزنا فيه قبل كورونا وسنتابع تصويره بعد رمضان. هو مسلسل رائع نصا اخراجا وتمثيلا وفيه مقومات العمل الناجح كذلك عناصر التمثيل فيه رائعة اعدكم بمسلسل مهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن-هذا ما قاله مازن معضم عن مسلسل "من الآخر"..وهكذا يقضي شهر رمضان‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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