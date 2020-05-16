ميرنا وليد - بيروت - تعاقدت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ مؤخرا على بطولة سينمائية جديدة من خلال فيلم سينمائي يجمعها بالممثل المصري الكوميدي ​مصطفى خاطر​، والذي عطل تصوير العمل الفترة الماضية لإنشغاله بتصوير مسلسله الرمضاني "عمر ودياب".

وعلم موقع "الفن" بأن هنا تنتظر مع صناع الفيلم الإنتهاء من الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من أجل عودة الأعمال السينمائية.

ويعتبر الفيلم هو ثاني بطولة لهنا الزاهد بعد أن قدمت فيلم "​قصة حب​"مع الممثل المصري ​أحمد حاتم​ ولاقى استحسان من الجمهور وتشارك هنا ايضا مع حاتم في فيلم جديد بعنوان "الغسالة" حيث قررت ان تركز على مشاريعها السينمائية خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- كورونا يعطل ثاني بطولات هنا الزاهد السينمائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.