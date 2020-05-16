رحاب الجمل: "عبير" الأكثر شرا في مسيرتي.. وتلقيت تهديدات وشتائم

ميرنا وليد - بيروت - تطل الممثلة المصرية رحاب الجمال في شخصية "عبير" ضمن أحدث مسلسل "البرنس" بطولة الفنان المصري محمد رمضان ولفتت الأنظار اليها من خلال دورها الشرير باعتار الشخصية جديدة عليها لم تجسدها من قبل.

وكشف رحاب الجمال في حوارها مع صحيفة "الوطن" المصرية أن ​المخرج محمد سامي​ هو من رشحها لهذا الدور، وأعجبتها الفكرة كثيرا وقررت خوض التجربة، فهي شخصية مختلفة خصوصاً من ناحية الشر وأشارت الى أنها لم تؤدي تلك الشخصية في أي أعمال فنية سابقة.

وأضافت: "اعتبر شخصية عبير هي أكثر شخصية شريرة جسدتها حتى الآن".

وعن رؤدود افعال المتابعين قالت:" بدأت أنزعج مؤخرا من ردود الأفعال حول شخصية عبير، الأمر في البداية كان ظريفا لكن الأمر خرج عن حده، وتلقيت تهديدات على هاتفي، ورسائل وشتائم بألفاظ بذيئة لا يتحملها أحد، الناس غير قادرة على التفرقة بين الحقيقة والمسلسل".