بالفيديو- لقاء الخميسي تجسد شخصية أصالة وتبكي

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​لقاء الخميسي​ مقطع فيديو جديد وهي تجسد كلمات أغنية الفنانة السورية ​أصالة نصري​، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وظهرت الخميسي وهي تحرك شفتيها مع صوت أصالة ، وقالت:"كتير كتير بحب أبكي، على أي شيء أبكي".

وظهرت الخميسي، منذ ايام في مقطع فيديو آخر، وهي تؤدي إحدى مشاهد الفنان الكوميدي أسلام إبراهيم، قائلة "انا أصلا مبحبش الرجالة الرفيعين اللي زيك كدا".

ونشرت الخميسي، مقطع فيديو شاركته مع جمهورها، وكتبت " هاموووت من نفسي"، وسرعان ما حظي الفيديو على عدد مشاهدات كثيرة.

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