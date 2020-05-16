كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نيللي كريم ترد على إشادة عادل إمام بتمثيلها في "بـ 100 وش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الفنانة نيللي كريم عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" عن سعادتها بإشادات الزعيم عادل بها كممثلة كوميدية. وكتبت نيللي: "كلامك على راسي يا أستاذ عادل، ربنا يخليك لينا يا رب، شهادة أعتز بها يا غالي". وكان الفنان عادل إمام قد صرح عن انتقال الفنانة نيللي كريم للكوميديا في مسلسل بـ100 وش قائلا: "نيللي كريم متميزة في كل شيء تقدمه فهي عظيمة وهايلة للغاية". بـ 100 وش من بطولة آسر ياسين وإسلام إبراهيم ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

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