كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لماذا كتبت هالة فاخر على باب غرفتها "حسبي الله ونعم الوكيل"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" مقطع فيديو أثناء لقائها مع الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، كشفت فيه أن الفنانة هالة فاخر كتبت على باب الغرفة الخاصة بها في كواليس تصوير مسلسل "سكر زيادة" جملة "حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا كلكوا".

وقالت شلبي إن الإنتاج كتب على باب غرفة الفنانة نبيلة عبيد نجمة مصر الأولى، ونادية الجندي نجمة الجماهير، وسميحة أيوب سيدة المسرح العربي، مما اضطر هالة فاخر لكتابة هذه الجملة.

وكانت هالة فاخر هاجمت في لقاء تليفزيوني الذين انتقدوا نجمات المسلسل باعتبار أن أعمارهن كبيرة، موجهة كلامها إليهم قائلة: "نروح نموت يعني".

يُذكر أن مسلسل “سكر زيادة” مستوحى من المسلسل الشهير “The golden girls”، وتجري أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معاً بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا.