تراند اليوم : مفكرش يعاكسني .. تعرف علي سر إعجاب زوجة عادل إمام به

يحتفل الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ80 غدًا الأحد 17 مايو، إذ ولد في ذات اليوم عام 1940، في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.

كشفت زوجة عادل إمام فى إحدى الحوارات التليفزيونية أنها تعرفت على زوجها أثناء زيارته للمخرج الكبير سمير العصفوري، حيث كانت تسكن فى نفس العمارة التى كان يسكن بها، وقد أعجبت به لأنه لم يقم بمغازلتها.

رزق الزعيم عادل إمام بـ 6 أحفاد، وأكد خلال أحد الحوارات التليفزيونية أنه رفض أن يلقبونه بـ “بابا عادل”، وأصر على أن يطلقون عليه لقب “جدو “، نظرًا إلى حبه الشديد لهذا المسمى.

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تزوج عادل إمام خلال حياته مرة واحدة فقط، بعد قصة حب جمعته بزوجته هالة الشلقاني وأسفرت تلك الزيجة عن إنجابهما ثلاثة أبناء هم محمد ورامى وسارة.

في أول أبريل الماضي، نشرت هالة الشلقاني (زوجة الزعيم عادل إمام)، صورة حديثة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بدت فيها متألقة كما كانت عليه قبل عدة سنوات.

ولفتت صورة هالة الشلقاني (زوجة الزعيم عادل إمام)، أنظار أصدقائها، الذين أشادوا بجمالها الذي لم يتأثر عما كانت عليه مسبقًا، وذلك منذ أحدث ظهور إعلامي لها مع الإعلامي مفيد فوزي قبل عدة سنوات.