تراند اليوم : ضربني وبكي سبقني واشتكي .. أحمد فلوكس عايز مليون جنيه من فرد أمن غلبان

فوض الفنان أحمد فلوكس، المحامي علاء عابد، بتمثيله قانونيًا في قضية المشاجرة التي نشبت بينه وبين أفراد أمن أحد الكمبوندات السكنية في مدينة الشيخ زايد، والتي تم تسريب أحد فيديوهاتها على السوشيال ميديا أمس، الجمعة 15 مايو.

وأوضح علاء عابد، المحامي، أن أحمد فلوكس، تعرض للضرب وإتلاف سيارته من قبل أفراد الأمن، أثناء دخوله الكمبوند، فضلا عن التشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبًا مدير نيابة الشيخ زايد، ثان، بتفريغ كاميرات المراقبة في محل الواقعة، ولمدة 6 أشهر سابقة، وعرض الفيديو المتداول على الإدارات الفنية المختصة بوزارة الداخلية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإثبات صحته من عدمها.

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كما طلب علاء عابد من النيابة اثبات اتهامه لفرد الأمن بالضرب وإتلاف السيارة، واتهامه لمالك الكمبوند، ومدير أمنه، بتحريض أفراد الأمن ضده، مطالبا فرد الأمن ومالك الكمبوند بتعويض مدني مؤقت، قدره مليون جنيه.

يذكر أن أحمد فلوكس قال إن الفيديو المنتشر له وهو يعتدي على فرد أمن، تم تسريبه قبل تحريرهم محضرًا، مشيرًا إلى أن المحضر تم تحريره بعد واقعة أخرى لم يتحدثوا عنها ولم ينشروا الفيديو الخاص بها.