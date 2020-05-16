تراند اليوم : محمد رمضان وابنته يغنيان لـ”كورونا”: “فيروس خطير وهنلاقي الحل”

يستعد الفنان المصري محمد رمضان لطرح أغنية جديدة باسم “كورونا فيرس”، تماشيا مع الأحداث التي يمر بها العالم.

وشارك رمضان متابعيه، بمقطع فيديو جديد، وهو يغنى بعض كلمات أغنيته الجديد مع ابنته عبر حسابه على موقع أنستقرام، وتحمل الأغنية بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بـ”كوفيد-19”.

وظهر رمضان في الفيديو وهو يقود سيارته بصحبة ابنته، ليعلن عن اقتراب طرحها عبر قناته بموقع الفيديوهات يوتيوب.

ويقول مطلع الأغنية: “كورونا فيروس، مرض وعام على الكل، بقينا ماشيين بالكحول، فيروس خطير ماشي في الجو، إن شاء الله هنلاقي الحل”.

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يشار إلى أن الفنان محمد رمضان يخوض السباق الرمضاني 2020، بمسلسل “البرنس” ويشاركه به الفنانين أحمد زاهر، نور، روجينا، إدوارد، محمد علاء، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.