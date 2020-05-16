تراند اليوم : بعد التكتم..إلهام علي تفاجئ جمهورها: زوجي ممثل واسمه خالد

بعدما التزمت الصمت لفترة طويلة حول هوية شريكها المستقبلي، كشفت الفنانة السعودية إلهام علي هوية زوجها ومهنته لأول مرة خلال ظهورها في برنامج إذاعي بعنوان “قلب مفتوح” على “ام بي سي أف أم”.

وقالت نجمة مسلسل “مخرج 7″، إن زوجها من الوسط الفني ويعمل ممثلاً وهو من الرياض واسمه خالد، موضحة أنه ليس لديه مشكلة في إعلان هويته، لكنها لن تكشف المزيد تاركة ذلك للجمهور.

كما تمنت إلهام علي إقامة حفل زفاف، لكنها تظن أنه في ظل عدوى فيروس كورونا فإنها لن تقيم عرساً أو تتمكن من السفر في رحلة شهر العسل.

وأوضحت أنها لا تحب تدخل الناس في حياتها الخاصة، ولهذا قررت إبقاء التفاصيل طي الكتمان لأطول فترة ممكنة.

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إلى ذلك، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اسم إلهام علي بشكل كبير، للبحث عن هوية “الزوج” الغامض وتداول المغردون أسماء مرشحة ومقاطع من مسلسلات سابقة تجمع الفنانة السعودية بفنانين تنطبق عليهم المواصفات التي ذكرتها.

هذا وكانت الفنانة السعودية قد أعلنت خبر خطوبتها منذ أيام قليلة خلال بث مباشر عبر “إنستغرام” عن موعد زواجها، حيث استعرضت وقتها خاتم الخطوبة أمام الكاميرا.

جدير بالذكر أن إلهام علي بدأت مسيرتها الفنية عام 2012، وشاركت في العديد من الأعمال الخليجية ولها في رمضان الحالي عملان، هما مسلسل “أم هارون” مع الفنانة الكويتية حياة الفهد ومخرج 7 مع الفنان السعودي ناصر القصبي.