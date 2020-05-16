” الهروب من القصر ” .. فيلم عن ميغان ماركل والأمير هاري

كتب امير فتحي في السبت 16 مايو 2020 12:57 مساءً - بعد قرار الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بالتخلي عن مهامهما الملكية وهو القرار الأول من نوعه والأجرأ الذي يتخذه أحدا من أفراد العائلة الملكية وأحدث ضجة في أوساط العائلة وبين الجمهور .

قررت شركة ” Lifetime ” التليفزيونية الأمريكية إنتاج فيلم يتناول قصة خروج الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من العائلة الملكية البريطانية .

ومن المقرر أن يحمل الفيلم عنوان مبدئي هو ” هاري وميغان : الهروب من القصر ” .. ويروي الفيلم الأحداث والتفاصيل المحيطة التي دفعت هاري وميغان في النهاية إلى التخلي عن علاقتهما الملكية لصياغة حياة جديدة بشروطهما الخاصة .

وسبق وأن أنتجت الشركة فيلمين يركزان على حياة الزوجين الملكيين هما : ” هاري وميغان .. الرومانسية الملكية ” والذي صدر في مايو 2018 للاحتفال بزفاف الزوجين .

والفيلم الثاني هو : ” هاري وميغان .. أصبحا ملكيين ” الذي صدر في عام 2019 ليتحدث عن العام الأول للزوجين كدوق ودوقة ساسيكس .