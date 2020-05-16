ياسمين صبري وأحمد ابوهشيمة على كورنيش الإسكندرية

متابعة بتجـــــــــرد: انتشر أمس (الجمعة) صورة جديدة للفنانة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تم التقاطها لهما وهما يسيران على الكورنيش بمدينة الإسكندرية.

وظهرت ياسمين بإطلالة بسيطة اعتمدت فيها الجينز، وهي تسير مع زوجها الذي ظهر مرتدياً ملابس كاجوال، وقد بدا عليهما السعادة وأخذا يتحدثان مع الجماهير التي حرصت على تحيتهما وهما يسران على كورنيس الإسكندرية بمنطقة سان ستيفانو، ويمسكان بيد بعضهما.

يذكر أن ياسمين صبري وأبو هشيمة أعلنا عقد قرانهما في شهر نيسان (إبريل) الماضي، بشكل فاجأ الجميع، وذلك بعد أقل من شهر من إعلان الخطوبة، ثم فوجئ الجمهور بإتمام الزفاف بعد نشرهما صوراً لهما من منزل الزوجية.

انتشر أمس (الجمعة) صورة جديدة للفنانة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تم التقاطها لهما وهما يسيران على الكورنيش بمدينة الإسكندرية.

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وظهرت ياسمين بإطلالة بسيطة اعتمدت فيها الجينز، وهي تسير مع زوجها الذي ظهر مرتدياً ملابس كاجوال، وقد بدا عليهما السعادة وأخذا يتحدثان مع الجماهير التي حرصت على تحيتهما وهما يسران على كورنيس الإسكندرية بمنطقة سان ستيفانو، ويمسكان بيد بعضهما.

يذكر أن ياسمين صبري وأبو هشيمة أعلنا عقد قرانهما في شهر نيسان (إبريل) الماضي، بشكل فاجأ الجميع، وذلك بعد أقل من شهر من إعلان الخطوبة، ثم فوجئ الجمهور بإتمام الزفاف بعد نشرهما صوراً لهما من منزل الزوجية.