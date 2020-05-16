بوراك دينيز وهاندا ارتشيل معًا من جديد

متابعة بتجـــــــــرد: يستعد النجمان التركيان هاندا ارتشيل وبوراك دينيز للعودة إلى الشاشة الصغيرة بمسلسل جديد يجمعهما.
وأفادت مصادر صحفية تركية أن الثنائي شعرا بالسعادة بعدما تم اعلامهما أنهما سوف يتقاسمان بطولة مسلسل جديد مع بعضهما، فلم يترددا بالموافقة على العرض.
ومن المعروف أن هاندا ارتشيل لعبت دور البطولة في مسلسل “اللؤلؤة السوداء” ومسلسل “عزيزة” مؤخرًا.
أما بوراك دينيز، نجم مسلسل “حكايتنا”، كان قد تصدر العناوين في الأسبوع الفائت بعدما اصطدمت سيارته بدراجة نارية ظهرت أمامه وسط الطريق، حيث رصدته كاميرات الأمن الموجودة في الشارع.
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