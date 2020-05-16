بطولة درامية جديدة للنجم التركي شاتاي أولسوي

متابعة بتجـــــــــرد: يعود النجم التركي الشهير شاتاي أولسوي إلى جمهوره بمسلسل جديد من انتاج شركة EsFilms، حيث من المتوقع أن يعرض المسلسل قريبًا على قتاة TRT التركية.

واشتهر شاتاي أولسوي في أول ادواره البطولية في مسلسل “اسميتها فريحة” وقام بلعب شخصية امير وحقق شهرة كبيره جداً في تركيا و الوطن العربي.

أيضاً للممثل شاتاي أولسوي أعمال كثيرة ناجحة نذكر منها: “نسور اناضول”، “مد وجزر”، “في الداخل”، و”المحامي” أو “المحافظ “وغيرها.