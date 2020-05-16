خاص- LBCI حاضرة في عيد الفطر

May 16, 2020
بدأ العدّ العكسي لبرمجة سهرات عيد الفطر على الشاشات اللبنانية، وبحسب معلوماتنا ستستمر محطة LBCI بعرض مسلسل “بالقلب” المؤلف من 33 حلقة، بالاضافة الى مسلسل النحّات” المؤلف من 15 حلقة، على أن يتخلل البرمجة عرض حفلات فنية لم تعرض في السابق وذلك يوم العيد وفي اليوم التالي.
ومن المعروف ان المحطات اللبنانية تعاني من أزمة مالية ضخمة بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم في لبنان، ما دفع ببعضها الى الاستغناء عن البرمجة السخية التي كانت تعد بمناسبة العيد واستبدالها ببعض الحركة الطفيفة من البرامج الفنية لاضفاء بعض الاجواء المميزة في ظل هذا الوضع الضاغط.
وقد كشفت جريدة “الاخبار” ان mtv و الجديد تبحثان ببرمجة طفيفة خلال العيد على ان تتخذا القرار النهائي نهاية هذا الأسبوع.
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