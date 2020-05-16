تطورات جديدة في أزمة أحمد فلوكس واعتدائه على عنصر أمن

اتخذ الممثل أحمد فلوكس، من حسابه الخاص على موقع انستغرام منبراً لينشر آخر التطورات عن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل حول اعتدائه بالضرب على فرد أمن في أحدى الكمباوندات في مدينة الشيخ زايد.

وكشف “فلوكس” عبر حسابه على انستغرام، إن أحد أعضاء مجلس إدارة شركة بيفرلي هيلز، عرض التصالح معه وذلك بعد إخلاء سبيله من النيابة العامة للتنازل عن المحضر. وأضاف احمد أنه طلب عرضه على الطب الشرعي، للكشف عن اصاباته جراء التعدي عليه من قبل أفراد الأمن، فيما عرضت الشركة التصالح مع الفنان للتنازل عن المحضر المقدم منه ضد الإدارة.

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وكان فلوكس قد أوضح في منشور عبر حسابه على انستغرام بالقول: “حاضر هابقي اتشتم بأمى واعتذر ده لو ضابط مش فرد أمن أكيد مش هاسكت، عموما أنا مش هاتكلم وبعد الإجراءات سيقول القانون كلامه، شكرا، بس سؤال صغير، ليه يتم تسريب جزء من الفيديو حتى من قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية، وفيديو أمن يعنى المفروض خاص بشركة مش عامة، لا تستخدموا بما يترك لكم لتروه لابتزاز الأخرين.. حكمه اليوم”.

وكان أحمد فلوكس قد تصدر العناوين منذ أسابيع بعدما كشف لأول مرة عن أسباب انفصاله عن زوجته الممثلة هنا شيحة في صيف 2019 ، حيث أكد في مقابلة مؤخراً أن “هنا” طلبت منه الطلاق بسبب اطباعه الصعبة فهو صعيدي وعصبي. وقال: “ماكنتش عاوز أطلق هنا شيحة لأنها جميلة جدا وما تتعوضش .. كانت بتحبني جدا .. وست بمليون راجل .. ولكن أنا كراجل صعب .. صعيدي حتى لو ماروحتش الصعيد طول عمري .. وعصبي جدًا.. وفي نفس الوقت هنا مايتفرطش فيها بسهولة بس هي اللي طلبت، وطبيعي اللى هتطلبه هنا هعملهولها لغاية ما أموت”.

آخر أعمال ” فلوكس” فيلم “الممر” بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، وغيرهم. الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى “نور”، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورًا بحرب الاستنزاف.