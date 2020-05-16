تطبيق واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها

مقالات مختارة: بدأت خدمة التراسل الفوري واتساب اختبار دمج خدمة مؤتمرات الفيديو الجديدة “غرف مسنجر” من فايسبوك في تطبيقها على نظام التشغيل أندرويد، وفق ما أظهرت النسخ التجريبية الحديثة.

وبحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية” وكما قال موقع WABetaInfo – المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب إن “واتساب أضافت (اختصارات غرف مسنجر) في النسخة التجريبية ذات الرقم 2.20.163 من تطبيقها في أندرويد”، مضيفاً أن الميزة متاحة لدول ومستخدمين محددين.

ولأن من أبرز ميزات خدمة “غرف مسنجر” إمكانية الانضمام إلى الغرف عن طريق رابط فقط، فقد أتاحت فيسبوك لمستخدمي واتساب إنشاء الغرف من التطبيق، لكن سيكون عليهم المتابعة في مسنجر لإنشاء غرف الدردشة.

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إلى ذلك يمكن الوصول إلى خيار إنشاء الغرفة من خلال النقر على أيقونة المشبك الذي يتيح مشاركة الصور، والمستندات، وغيرها من الوسائط في واتساب. ومن بين الخيارات المتاحة الآن: خيار “غرفة” Room، وبالنقر على هذا الخيار يظهر خيار “متابعة في Messenger لإنشاء غرفة”. وبالنقر على خيار “متابعة في Messenger” يُفتح تطبيق مسنجر، حيث يمكن إنشاء الغرفة وإنشاء الرابط الخاص بها، ثم إعادة مشاركته عبر واتساب ليُرسل مباشرةً إلى جهة الاتصال التي اختير إنشاء الغرفة عندها.

وإلى جانب دمج “اختصارات غرف مسنجر” في الدردشة، أضافت واتساب اختصاراً آخر في تبويب المكالمات، الذي يظهر فوق خيار إنشاء المكالمات الموجود فعلًا.

كما كانت شركة فايسبوك قد أعلنت الخميس أن خدمتها الجديدة لمؤتمرات الفيديو “غرف مسنجر” أصبحت متاحة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد نحو 20 يوماً من الإعلان عنها. (العربية نت).