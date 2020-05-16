بسبب فنان لبناني، ناصر القصبي ينتقد برنامج “قلبي اطمأن”

انتقد الفنان السعودي ناصر القصبي برنامج “قلبي اطمأن” الذي يقدم المساعدات في شهر الصوم وذلك بعدما استضاف الشاب الاماراتي “غيث” في الحلقة 22 الفنان اللبناني صلاح تيزاني المعروف بـ ابو سليم (92 عاماً).

وأشار “القصبي” ان البرنامج حقق نتائج طيبة لفكرته الانسانية ولكن مساعدته لاشخاص معروفين يراها مؤذية ومهينة في حق الفنان نفسه. وكتب عبر حسابه على تويتر: “البرنامج الأماراتي ليطمئن قلبي حقق نتائج طيبة في المواسم السابقه لفكرته الأنسانية النبيلة ولا شك ان صناع هذا البرنامج مشكورين قد قدموا مساعدات عظيمة للبسطاء في كل مكان. لكن مساعدتهم لأشخاص معروفين كما هو مع الفنان ابو سليم… أرآها مؤذية ومهينه في حقة وإن كان المقصد نبيلاً”.

إلا ان انتقاد القصبي لحلقة “ابو سليم” لم تمر مرور الكرام حيث انقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض لتغريدته، هناك من أكد ان عمل الخير لا يحتاج الى تصوير او إهانة الشخص المحتاج بالكشف عن صورته. بينما آخرين شكروا القيمين على فكرة البرنامج لعملهم النبيل في مساعدة المحتاجين، بالاضافة الى أن هناك من شدد ان فكرة “قلبي اطمأن” أفضل بكثير من فكرة برنامج “القصبي” “مخرج7” والذي أثار جدلاً واسعاً نسبةً الى مواضيعه الجدلية ووصفوه بالتافه.

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وكان الفنان اللبناني صلاح تيزاني، قد ظهر في برنامج “قلبي اطمأن” برفقة “غيث” الذي يقدم في كل حلقة جديدة المساعدة للعديد من المحتاجين في دول مختلفة دون إظهار هويته الحقيقية. واللافت ان الحلقة حققت أكثر من 1.4 مليون مشاهدة في غضون ساعات قليلة.

ويعد الفنان صلاح تيزاني، الشهير بـ “أبو سليم” نسبة إلى شخصية بطل مسلسلاته أبو سليم الطبل البسيط والفكاهي وحلال المشاكل المحببة للمشاهدين، من رموز الفن في لبنان والعالم العربي.