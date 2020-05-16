شكرا لقرائتكم خبر عن أشتاق إليك يا أبى..إليسا تعيد نشر أغنية "زكريا"وتعبر عن اشتياقها لوالدها الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجمة اللبنانية اليسا، عن اشتياقها لوالدها الراحل زكريا خورى، الذى توفى منذ عام 2004، وقامت بإعادة نشر أغنيتها التى طرحتها عام 2017 التى حملت اسمه "زكريا" عبر حسابها على تويتر، صحبتها بتعليق: " أشتاق إليك يا أبى".

وتقول كلمات الأغنية التى كتبها ولحنها محمد رحيم، توزيع موسيقى شقيقها كميل خورى: " زكريا.. بهدى لعيونك فرحنى ودمعاتى فى عنيا، زكريا.. لو اغنى ليك ميكفينيش 100 ألف أغنية، زكريا.. والله واحشنى وبدوب والعشق فيك غيه، زكريا.. على طول فى سيرتك ياللى صورتك باينه اهى عليا، زكريا.. وحشانى أيام البلد بيتنا اللى فى الضاحية، زكريا.. الذكرى بتعيش للأبد بين القلوب تحيا، زكريا.. يا ابويا يا ابو المغرمين فاكر ليالينا، زكريا.. على طول فى بالى وفخيالى نايمة أو صاحية، ياليالى تعالى وعودى حررى وطنى وحدودى، أنا دمعى مغرق عودى وأنا هشكى لمين غير الله، بطلى يا دموعى تزيدى نورى يا شموعى وايدى، يا ما خدنى يا ناس من ايدى وارتحت فحضنه من الآه، زكريا.. كانت عيونك طيبة وصوتك مليان شجن، زكريا.. رغم الليالى المتعبة شاغلك حب الوطن".

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من ناحية أخرى، تستعد المطربة اللبنانية إليسا لطرح أغنية جديدة بعنوان “قهوة الماضى"، من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى فى أيام عيد الفطر المقبل.

وكانت أخر أغانى إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.





وتتعاون إليسا فى ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى الألبوم باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.