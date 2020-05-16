شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أكثر من 3 سنوات..تعرف على الموعد الرسمي لإطلاق كاتي بيرى ألبومها الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظرالكثير من محبي وعشاقي النجمة العالمية كاتي بيري إطلاق ألبومها الغنائي الجديد، واستجابة لهم كشفت كاتي البالغة من العمر ( 35 عاما ) إنها قررت إطلاق ألبومها الخامس في 14 أغسطس المقبل وهو أول ألبوم لها منذ أكثر من ثلاث سنوات ، و ذلك دون أن تكشف كاتي عن المزيد من المعلومات عن الألبوم لتترك فضول معجبيها يسيطر عليهم، و قد تناقل الخبر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة ، و من أبرزها " بيلبورد " .

و كنوع من إثارة حماس محبيها ومعجبيها، قررت النجمة العالمية كاتي بيري أن تطلق أغنية سينجل جديدة تحمل اسم " Daisies " و ذلك غد الجمعة، وهناك سلسلة من التكهنات إن النجمة العالمية تايلور سويفت ستتعاون معها بالأغنية .

يذكر أن كاتي بيري خطفت الأنظارمؤخرا بمجرد ظهورها في "SHEIN Together وهو حدث ضخم في محاولة لجمع الأموال لدعم المتضررين من انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " ، حيث قدمت عددا من أشهر أغنياتها التي يعشقها جمهورها، وخلال الحدث، تحدثت كاتي عن حملها قائلة " أبكي عندما أنظر إلى أصابع قدمي أو أبكي عندما أقوم بمهام بسيطة ... أعتقد أن ذلك بسبب الهرمونات" .. كما أننى حقا لست معتادة على التواجد مع الكثير من الناس في مكان ضيق أو صغير لفترة طويلة .. فأنا عادة علي الخروج لأغلب الوقت " .

ووجهت كاتي بيري رسالة لكل الأمهات فقالت: "أتمنى لجميع الأمهات عيد أم سعيد وأنا متحمسة للغاية..وأعتقد أنني حقا مستعدة للانضمام إلى ناديكم " .