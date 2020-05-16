شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 22..أهل سيناء يظهرون معدنهم الأصيل تجاه جيش بلدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة ، والذى يعرض على شاشة on، أحداثاً متغيره، حيث أظهرت الحلقة المعدن الأصيل لدى أهل سيناء تجاه جيشهم المصرى، وجاء ذلك بالحديث الذى دار بين المقدم أحمد منسى - أمير كرارة، والشيخ حسان - رشدى الشمى أحد كبار مشايخ سيناء، حيث أبلغ الأخير عن الأرهابى الذى وضع العبوة الناسفة للعقيد رامى حسنين، وهو شاب خسيس يدعى "خلف" ارهابى ومهرب يعمل لحساب الجماعات التكفيرية، ويعيش بين المواطنين فى وسطهم، ويزع العبوات ويهرب الأسلحة وخلافه.

وظل منسى يراقبه حتى تمكن من دخول تلك القرية ، وخطف الارهابى خلف" من وسط اتباعه، وهى الهدية التى ردها منسى لزميله الشهيد رامى حسنين.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.