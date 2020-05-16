شكرا لقرائتكم خبر عن عصر جديد من الترفيه..أميتاب باتشان يطلق فيلمه الجديد عبر أمازون بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظرعشاق السينما الهندية الفيلم الجديد لنجم بوليوود أميتاب باتشان، الذى عادة ما تتسبب أفلامه فى ازدحام دورالسينما الهندية، لكن يبدو أن انطلاق فيلمه المقبل سيشهد استعدادات وظروف مختلفة، حيث يطلق نجم بوليوود الفيلم الجديد بعيدًا عن دور السينما هذه المرة، ليطل على جمهوره هذه المرة عبر خدمة "أمازون" للبث التدفقى، وذلك بسبب الإغلاق المفروض على البلاد، للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد"، كما أعلنت الشركة الأمريكية.

ومع إصدار ما يقرب من 1800 فيلم خلال العام 2018، تعد الهند صاحبة أكبر صناعة أفلام فى العالم من حيث عدد الأفلام التى أنتجت، وعادة يشكل بدء عرض الأفلام فى دور السينما حدثا مهما يدفع محبى السينما إلى الانتظار فى طوابير لساعات.

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وكان من المقرر بدء عرض فيلم "جولابو سيتابو" من بطولة باتشان، وإخراج شوجيت سيركار، فى صالات السينما فى 17 أبريل الماضى، لكن الهند تعيش فى حالة إغلاق منذ أواخر مارس، وما زالت دور السينما مغلقة، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وقالت "أمازون" إن الفيلم سيطلق على خدمتها فى 12 يونيو وسيكون متاحا فى 200 دولة ومنطقة حول العالم، فى ما وصفه سيركار بأنه "فجر عهد جديد للترفيه الهندى"، وتتنافس "أمازون" فى الهند مع "نتفليكس" وشركات أخرى مثل "هوت ستار" - شريكة "ديزنى" - من أجل الاستحواذ على أكبر عدد من المشتركين فى البلاد التى يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار شخص.