كتب امير فتحي في السبت 16 مايو 2020 11:59 صباحاً - نشر طبيب مصري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مقطع فيديو تحدث فيع عن وفاة شخص بسبب إصابته بفيروس كورونا ورفض عائلته إستلام جثته وتغسيله . كما رفض المغسل أيضا القيام بهذه المهمة خوفا من الإصابة بالعدوى . وهو الأمر الذي دفع الطبيب محمود طاهر الحلواني ومعه زميله الطبيب عبد الغني عيش بتغسيل المتوفى بأنفسهم .. وعقب الانتهاء من الغسل أدى الطاقم الطبي صلاة الجنازة عليه .

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كانت هذه تفاصيل خبر مصري بعد وفاته بسبب فيروس كورونا ترفض أسرته استلام جثته وتغسيله والصلاة عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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