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كتب امير فتحي في السبت 16 مايو 2020 11:59 صباحاً - نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” يوم أمس صورة للفنان المصري ” محمد رمضان ” برفقة والده وهو يقبل يده .
وكتبت مي العيدان في تعليقها على الصورة ساخرة من والد محمد رمضان وواصفة إياه بالمخيف فقالت : ” لأول مرة صورة محمد رمضان مع أبوه واي أبوه يخرع ” .
الأمر الذي أثار الجدل وغضب الكثير من المتابعين الذين اعتبروا تعليق الإعلامية الكويتية تنمرا وإهانة لوالد محمد رمضان خاصة مع اللفظ الذي ذكرته والبعض طالب الفنان المصري بإقامة دعوى قضائية ضدها .
وأخطأت مي العيدان عندما قالت أن الصورة هي الأولى بين محمد رمضان ووالده رغم أنها صورة قديمة ويعود التقاطها منذ عامين .
وبعد الهجوم الشديد عليها من قبل المتابعين وانتقادها قامت بحذف الصورة من على حسابها .
كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان تثير الجدل بسخريتها من والد ” محمد رمضان ” ووصفه بلفظ غير لائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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