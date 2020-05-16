الصحة الإسرائيلية: ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 267 والإصابات إلى 16606 المزيد

داوود عبدالرؤوفالسبت 2020/5/16 12:40 م بتوقيت أبوظبي
سجلت إسرائيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 267 حالة.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، السبت، إنه تم تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 16606.
وأضافت أن 59 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، وأن 41 في حالة متوسطة، في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.
وحسب الوزارة، فإن 49 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس.
وأشارت الوزارة إلى أن 12820 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء، مضيفة أن إجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 3519 حالة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي كانت فرضتها في شهر مارس الماضي.
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