ديمة بياعة: لم أفهم "النحات".. والحجر الصحي أنقذني من رامز جلال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة السورية ديمة بياعة إن غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي أو عن اللقاءات هو بسبب انشغالها مع عائلتها كثيرا في البيت خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد والتزامها وعائلتها بالإجراءات الوقائية والصحية، موضحة في بث مباشر على إنستغرام مع الإعلامي صبحي عطري أنها في الفترة الأولى من ظهور الفيروس لم تكن مهتمة أو قلقة، لكن فيما بعد شعرت بأن الوضع خطير وجدي جدا، مبينة أنها أساسا لديها وسواس النظافة، وزاد الموضوع تعقيدا مع ظهور فيروس كورونا المستجد.

وحول غيابها عن الشاشة التلفزيونية في رمضان 2020 تحدثت بياعة بأن سنة 2019 كانت "مليئة بالمشاريع"؛ إذ صورت فيها المسلسل الشامي "سلاسل ذهب" ثم سافرت هي وزوجها وصورت برنامجها في السويد "رحلة ديمة العجيبة2"، وعندما عادت لم يكن هناك أعمال جميلة مما عرض عليها، قائلة "ما كان في شي مُشجع للصراحة"، حيث عُرض عليها مسلسل "يوما ما" ومسلسل "ليالي الشمال"، معبرة عن أسفها لعدم العثور على نصوص جيدة في هذا الوقت حيث لا يوجد حاليا إلا النادر من الأعمال الجميلة بحسب قولها.

كما بيّنت بياعة بأنها ترى الفن "هواية" أكثر من كونه عملا، فهي ضد فكرة أن تطرح نفسها منذ أن كانت صغيرة؛ لأنها ابنة فنانة، وقالت إن الكثيرين لا يعرفون أنها ابنة الفنانة مها المصري. معربة عن سعادتها؛ لأنها كانت قادرة أن تتفرد وتفصل اسمها عن اسم والدتها وخالتها (سلمى المصري) وأن تصل بالتعب والموهبة التي تحملها.

وتحدثت بياعة بأنها تتابع مسلسل "أولاد آدم"، وأشادت بجمال ثنائية الفنان السوري قيس الشيخ نجيب والفنانة دانييلا رحمة، بالإضافة إلى تمثيل مكسيم خليل المُتقن، قائلة "العمل ككل جميل جدا ويمكن القصة عادية بس معمولة بشكل جميل"، مضيفة بأنها تشاهد المسلسل المصري "البرنس" بالإضافة إلى مسلسل "لعبة النسيان"، مبينة بأنها شاهدت أول حلقات مسلسل "النحات" ولكن لم تفهم الأحداث، رغم أنها تحب تمثيل الفنان السوري باسل خياط جدا.

رامز مجنون رسمي

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وفيما يخص برنامج "رامز مجنون رسمي" لفتت بياعة إلى أنها تتابعه حاليا، مشيرة إلى أنها تلقت دعوة لبرنامج في قناة "إم بي سي" مع الإعلامية أروى ولكن في ذلك الوقت فُرض الحجر الصحي الكامل لذلك لم تذهب، لكنها لم تكن تعلم بأن البرنامج لرامز جلال، قائلة: "الحمدالله صار هيك لانو عندي فوبيا من هالقصص"، كاشفة بأنها تستمتع عندما تشاهد برنامج "رامز مجنون رسمي" فهو برنامج خفيف ولطيف، مؤكدة بأنها لا تنتقد هذا النوع من البرامج لأن الحلقة لا تظهر إلا بموافقة الضيف.

ومن جانب آخر، كشفت بياعة عن علاقة زوجها أحمد الحلو بولديها "ورد وفهد" من زوجها السابق الفنان تيم حسن، مشيرة إلى أن علاقتهم جميلة بشكل يفوق الوصف، وأن أحمد يعاملهما كوالد وصديق، وولداها يحبانه كثيرا فهو تعرف عليهما ورباهما عندما كانا طفلين.

يُذكر بأن الفنانة ديمة بياعة شاركت في العام الفائت 2019 بمسلسل "سلاسل ذهب" من تأليف سيف رضا حامد، إخراج إياد النحاس، إنتاج شركة غولدن لاين للإنتاج والتوزيع الفني.