إبراهيم الزدجالي ينجو من كورونا ويوجه أول رسالة للجمهور.. فيديو

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شُفي الفنان العماني إبراهيم الزدجالي من فيروس كورونا المستجد بعد أن أصيب به في الآونة الأخيرة، وقدم رسالة إلى الجمهور في أول تعليق منه من داخل المستشفى.

وتوجه الزدجالي عبر مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع تويتر إلى الله تعالى بالحمد والثناء، مقدِّما الشكر إلى الكادر الطبي الذي وقف معه خلال وعكته الصحية.

وقال:"بفضل من الله ولطفه، مَنّ علي سبحانه وتعالى بالشفاء والعافية من مرض كورونا، فغادرت اليوم المستشفى بعد معاناة ٢٠ يوما مع المرض، وأنا بصحة وعافية ولله الحمد والمنة".

وأضاف، خلال فيديو مصوَّر أرفقه بالتغريدة، أنّ شفاءه تم بفضل الأطباء الذين أشرفوا على علاجه، واصفا وقفتهم إلى جانبه بالرائعة.

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يذكر أن الفنان شارك في مسلسل "بعد حين، وهو من كتابة حميد المدني، وإخراج مروان بركات، ويشاركه في بطولته نخبة من نجوم الخليج والعالم العربي وهم أحمد شعيب، والعنود سعود، وجيسي عبدو، وشعيفان محمد، وهند محمد ويحل الممثل اللبناني وسام حنا كضيف شرف.

المسلسل كان يحمل اسم "نصيبك يصيبك" قبل أن يقرر المنتجون استبداله بـ" بعد حين".

إبراهيم الزدجالي ممثل عماني، كانت بدايته من خلال العمل في المسلسلات العمانية بعد تخرجه عام 1993. من أبرز أعماله الدرامية مسلسل "بلا رحمة" امام الممثلة زينب العسكري، ومسلسل "الاختيار الصعب"، وغيرهما.