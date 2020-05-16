شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب العزل.. بشرى تجمع محصول الفلفل على أنغام الفلكلور الشعبى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة بشرى، جمهورها مقطع فيديو طريف عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهى تجمع محصول الفلفل الأخضر من صوبة زراعية، وظهرت بشرى وهى تغنى أثناء جمع الفلفل، لتظهر مواهبها فى العزل المنزلى، ورددت الفنانة كلمات أغنية فلكلورية، وقالت: "عند بيت أم فاروق هاى هاى.. والشجرة طرحت برقوق".

ظهرت بشرى بروح مرحة كعادتها وهى تمزح مع الجمهور عبر الكاميرا، وأثناء جمع الفلفل وهى ترتدى "كمامة" للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قالت: "أحلى حاجة فى الدنيا إنك تلمى المحصول بنفسك"، وفى تعليقها على الفيديو كتبت: "لم المحصول على أنغام الفولكلور الفلاحى المصرى "عند بيت أم فاروق هاى هاى.. والشجرة طرحت برقوق.. بس بدلت البرقوق بفلفل عشان الظروف".

ويشار إلى أن الفنانة بشرى كانت قد انتهت من وضع صوتها على أحداث مسلسل الأنيميشن بعنوان "وريد وريده"، والذى يعد أول مسلسل كرتون عن التبرع بالدم، ويشارك فى بطولته كل من حسن الرداد، ونيفين محمود، وتسجيل جورج يعقوب، وشعبان محمد، وإخراج محمد مهران،ولم يتم تحديد موعد لطرحه سواء على اليوتيوب أوإحدى المنصات الرقمية.





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من ناحية أخرى تشارك بشرى حاليا فى رمضان بمسلسل "القمر آخر الدنيا" من إخراج تامر حمزة وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسي، ويشارك فى بطولته، كلا من مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وعمرو عابد والذى يجسد دور "جلال" وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذى يعيش معها هو وزوجته وابنته .

وكانت آخر مشاركات الفنانة بشرى فى الدراما مسلسل "عوالم خفية" أمام الزعيم عادل إمام، ورانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، اسامة عباس، هبة مجدى، طارق صبرى وآخرون، إخراج رامى إمام.