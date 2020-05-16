شكرا لقرائتكم خبر عن شريف خير الله يعلن ظهوره الأول والأخير فى حلقة اليوم من مسلسل النهاية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان شريف خير الله، ظهوره الأول والأخير فى حلقة اليوم من مسلسل النهاية، للنجم يوسف الشريف، الذى يعرض ضمن موسم دراما 2020، ونشر صورتين خلال التصوير عبر حسابه على انستجرام، منها صورة تجمعه بالفنان محمود عبد المغنى.





وكتبت خير الله، عبر حسابه على تويتر: "استنونى فى حلقة النهارده من مسلسل النهاية، النهاية الأولى والأخيرة لظهورى النهاردة".





وكانت أحداث الحلقة 21 من مسلسل "النهاية"، بدأت بتفكير عميق من المهندس زين لمعرفة معنى الشفرات التى تركها له أرسلان قبل مقتله ويخرج من منزله بالواحة مقابل وحدات من الطاقة يدفعها رشوة للأمن من أجل الخروج ولكنه يصل بصعوبة متخفيًا لمكان مقتل أرسلان ويحاول فك الشفرات ويهرب من الأمن داخل المكان ويجد خلف مقعد بالمكان صندوق صغير عليه أرقام.

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كما يقوم رجال الأمن بالتحقيق مع صاحب مكان الرهانات ويطلبون منه تفريغ للكاميرات بينما المهندس زين يستطيع الهرب وأخذ الصندوق ويصل لمسكنه ويحاول فتح الصندوق ولكن يسمع طرق على الباب فيفتح فيجد محمد مرزبان الذى يطلب منه إلقاء كلمة فى "جلسة المحبة" لكن زين يرتبك وبعد خروج "مرزبان" يخفى الصندوق ويرتدى ملابسه سريعًا ويذهب معه.

كما تقابل "سليمة" المهندس زين وتطلب منه معرفة قاتل "أرسلان " وسرعة إنجاز عمله فى تصنيع "e c" ولكن المهندس زين يتحدث عن قيمة العمل فى "جلسة المحبة" وحينما يعود المهندس زين لمكان إقامته يجد فتاة الأمن تنتظره وتسأله عن سبب مقابلته لـ"حساب" أثناء هروبه من رجال الأمن وتطلب منه أن يخبرها بالحقيقة وبعد خروجها زين يحاول فتح الصندوق الذى وجده لدى أرسلان.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثه فى عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلى مستنسخ منه.