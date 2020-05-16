شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: نقدم "ليالينا 80" بدون صراعات وتناولنا شكل المجمتع بعد السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة صابرين أنها تلقت ردود أفعال مميزة حول مسلسلها الجديد "ليالينا 80" الذى يتم عرضه فى السباق الرمضانى هذا العام، لافتة إلى أنها تعتبر العمل هو الأكثر اختلافاً فى دراما هذا العام لأن أحداثه لا تنتظر منها قتل أو انتقام أو من الذى سيكسب الصراع؟ مثل معظم الأعمال المعروضة، لكن يعتمد على تناول تفاصيل حياتية لناس تعيش معهم ويدخلوك فى وسطهم.

وأشارت صابرين، لـ"الخليج 365"، إلى أن "ليالينا 80" عمل اجتماعى بحث وليس سياسى، وأن تناول مشهد اغتيال وجنازة السادات فى بداية الأحداث له مغزى كبير، موضحة أنه الحدث الذى ترتب عليه شكل المجتمع فى الثمانينيات، كيف تغير المجتمع؟ وشكل الأسر الكادحة كيف أصبح؟ وسفر الناس للخليج لتأمين حياتها المادية وبداية ظهور الإرهاب.



صابرين فى مسلسل ليالينا 80

مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصرياً على قناة CBC، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة صابرين، اياد نصار، غادة عادل، خالد الصاوى، ميدو عادل، نهى عابدين، محمد على رزق، محمد الشنقيرى، رنا رئيس، هبة عبد الغنى، منة عرفة، سارة التونسى، نورهان، هاجر الشرنوبى، حسنى شتا، محمد شاهين، صبرى عبد المنعم.

وقدمت صابرين فى رمضان الماضى مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، خالد كمال، محمد محمود.