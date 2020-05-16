شكرا لقرائتكم خبر عن تتحدى سنها وكورونا.. جنيفر لوبيز تحافظ على جمالها ورشاقتها رغم العزل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحافظ النجمة العالمية جنيفر لوبيز على جمالها ورشاقتها رغم العزل المنزلى المفروض فى كافة دول العالم بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ورغم أن العديد من الناس تأثرت رشاقتهم وتناسق أجسامهم بسبب الجلوس فى المنزل على مدار الأسابيع الطويلة الماضية، إلا أن "جى لو" تحدت العزل وعامل السن لتبدو بكامل رشاقتها وأنوثتها.

تواصل جنيفر لوبيز أداء تمريناتها الرياضية بصالة الألعاب الرياضية فى المنزل دون ملل، وشاركت جمهورها مجموعة من الصور التى تستعرض فيها جمالها ورشاقتها، حيث نشرت الصور عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "إذا لم يتحداك، فلن يغيرك"، وهو تحدى للرشاقة معلن من النجمة العالمية.

و قبل أيام، كانت قد أعلنت النجمة العالمية جينفير لوبيز، عن إطلاق كتاب لابنتها الصغيرة "إيمى" فى الأسواق، شهر سبتمبر المقبل، تحت عنوان "إلهى ساعدنى"، ونشرت جنيفير لوبيز صورا لابنتها تحمل الكتاب عبر حسابها الرسمى بإنستجرام، وعلقت عليها: "فخورة جدا، بجوز الهند الخاصة بى، إيمى، حيث تشارك صلواتها اليومية الخاصة فى كتابها الأول LORD Help Me! سيقدم هذا الكتاب للعائلات طريقة لتبنى سلام وقوة الإيمان اليومي، ولن يكون الكتاب فى الأسواق قبل 29 سبتمبر، ولكن يمكنك الطلب المسبق .

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وفى سياق آخر، كانت قد احتفلت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز، وخطيبها أليكس رودريجيز، مع أسرة أسطورة كرة السلة الأمريكية الراحل كوبى براينت، بذكرى ميلاد ابنته جيينا براينت، التى لقيت مصرعها مع والدها مطلع العام الجارى فى حادث تحطم طائرة مروحية وهما فى طريقهم إلى أكاديمية مامبا للتدريب على كرة السلة برفقة أشخاص آخرين.

ونشر أليكس رودريجيز، نجم البيسبول الأمريكى، عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته بخطيبته جينيفر وأولاد وبنات كل منهما، ومعهما فانسيا براينت زوجة اللاعب الراحل وابنتها ناتاليا، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد يا جيجى، إننا نفتقدك كثيرا، أنت دائما فى قلوبنا".