شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: معنديش أكونتات على تويتر ولا صفحات على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة سهر الصايغ لـ"الخليج 365" أنها لا تمتلك أى حسابات على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، وذلك بعد ظهور أكثر من حساب منسوب لها ويقوم بنشر تصريحات ليس لها علاقة بها، مشيرة إلى أنها ليس لديها أى صفحات كذلك على موقع فيس بوك وكل علاقتها بالسوشيال ميديا من خلال حسابها على انستجرام.

وأضافت سهر أنها انتهت هذا الأسبوع من تصوير آخر مشاهدها فى مسلسل "النهاية" مع النجم يوسف الشريف، والذى يتم عرضه حالياً على قناة ON بشكل حصرى معبرة عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع أحداثه والنجاح الذى يحققه، كما انتهت أيضاً من تصوير دورها بالكامل فى مسلسل "حب عمرى" مع المخرج عبد العزيز حشاد، والذى يعرض أيضاً ضمن السباق الرمضانى الجارى.



سهر الصايغ

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مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وبطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق، محمد لطفى، محمود الليثى، سارة عادل، عبد الرحسم حسن، باسل الزارو، أيمن الشيوى، محمد العمروسى، محمد مرزبان، ياسمين على، وضيوف الشرف وسن بدر، احمد مجدى، اياد نصار، عمر الشناوى، محمد على رزق.

وتجسد سهر الصايغ فى أحداث مسلسل "النهاية" شخصية "صباح" التى تعمل فى مزرعة خضروات، وتعانى من أزمة حبها لزين (يوسف الشريف) ولكنه تزوج من أخرى، وتقرر عمل روبوت بوعى زين من أجل أن يعيش معها ولكن ما قامت به أحدث العديد من الأزمات والمشاكل سواء مع الأمن أو البشر.