فيديو .. صدمة أحمد داود من حديث باسل الزارو في لعبة النسيان

تبدأ الحلقة الثانية والعشرون من لعبة النسيان بتواطأَ الدكتورة بهيرة "إنجي المقدم" مع نادر "علي قاسم"، حتي تشك رقية "دينا الشربيني" في جميع الأحداث التي تتذكرها.

ومن ناحيتها هدد نادر الدكتورة بهيرة بأن المحتمل إلا تكون رقية لديها فقدان ذاكرة كما تتدعي، وبعد ذلك انتقم حاتم "باسل الزارو" من رقية بإخبار عمرو وهدان "أحمد داود" بأن رقية ترافقه قبل أن

تعرف شقيقه خالد "أحمد داود"، كما أثبت كلامه بتسجيلات صوتية وصورًا بينه وبين رقية، ليهدم علاقتهما ويدمر الشخص الوحيد الذي كان يثق في عدم خيانة رقية.

وبعد ذلك تجتهد رقية في البحث عن الدكتور محمد عبد السلام، لتذهب إلى المستشفى التي كان يعمل بها وتصل لعنوانه، وتقرر الذهاب إليه.

وفي نهاية الحلقة حاولت رقية، أن تقنع يحيى الشيال "محمود قابيل" وهو على فراش المرض بأنها لم تخن ابنه أمجد "أحمد صفوت" وأنها قريبًا جدًا ستثبت له الحقيقة.

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يذكر أن مسلسل لعبة النسيان، تأليف تامر حبيب، إخراج هاني خليفة، بطولة كل من دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، علي قاسم، هديل حسن، محمود قابيل، روزالين البيه، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، ملك بدوي.

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